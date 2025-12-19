OpenAI Aktie
WKN DE: OPAI01 / ISIN: NET0OPENAI01
|
19.12.2025 07:24:56
OpenAI inks deals with US colleges, seizing early lead in education market
The company has sold more than 700,000 ChatGPT licences to about 35 public universitiesWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
