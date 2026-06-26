NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
|
27.06.2026 00:52:00
OpenAI Is Building Its Own AI Chip With Broadcom. Should Nvidia Investors Be Worried?
Shares of chipmaker Nvidia (NASDAQ: NVDA) have been the purest way to bet on the artificial intelligence (AI) boom. So when one of its largest customers shows up with a chip of its own, investors pay attention.On June 24, OpenAI and Broadcom (NASDAQ: AVGO) pulled the wrapper off Jalapeño, OpenAI's first custom AI chip. Designed by the maker of ChatGPT and built with Broadcom, it's the first piece of a sweeping plan the two unveiled last fall to deploy 10 gigawatts of OpenAI-designed accelerators between the second half of 2026 and the end of 2029. Headlines billed it as a direct strike at Nvidia.So should Nvidia investors be worried? A measured yes -- but probably less than the headlines suggest.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu NVIDIA Corp.
|
26.06.26
|Schwacher Handel in New York: Dow Jones verliert zum Handelsende (finanzen.at)
|
26.06.26
|NASDAQ Composite aktuell: NASDAQ Composite verbucht letztendlich Abschläge (finanzen.at)
|
26.06.26
|Schwacher Handel: S&P 500 fällt letztendlich (finanzen.at)
|
26.06.26
|Schwacher Handel in New York: Dow Jones verbucht Verluste (finanzen.at)
|
26.06.26
|Starker Wochentag in New York: NASDAQ Composite-Börsianer greifen zu (finanzen.at)
|
26.06.26
|S&P 500 aktuell: S&P 500 mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
26.06.26
|Pluszeichen in New York: NASDAQ Composite verbucht am Freitagmittag Gewinne (finanzen.at)
|
26.06.26
|Börse New York in Grün: S&P 500 mittags mit Zuschlägen (finanzen.at)
Analysen zu NVIDIA Corp.
|08.06.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|21.05.26
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|21.05.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|21.05.26
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|21.05.26
|NVIDIA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.06.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|21.05.26
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|21.05.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|21.05.26
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|21.05.26
|NVIDIA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.06.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|21.05.26
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|21.05.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|21.05.26
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|21.05.26
|NVIDIA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.03.26
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|20.11.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|20.08.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|10.01.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|21.11.24
|NVIDIA Halten
|DZ BANK
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|NVIDIA Corp.
|169,80
|-1,20%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen schließen nahezu unverändert -- Apple bringt erneute KI-Sorgen: ATX verabschiedet sich mit Verlusten ins Wochenende -- DAX schließt in Rot -- Börsen in Asien letztlich schwächer
Der heimische Aktienmarkt geriet am Freitag unter Druck. Auch deutsche Anleger trennten sich verstärkt von ihren Investments. In Fernost hatten die Bären das Kommando.