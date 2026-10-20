OpenAI Aktie
WKN DE: OPAI01 / ISIN: NET0OPENAI01
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21.10.2026 00:53:12
OpenAI Is Reportedly Raising $30 Billion. Which Chip Stock Gains the Most?
OpenAI is raising cash again. The ChatGPT maker is seeking around $30 billion in a round that might value it at over $1.4 trillion, Reuters said on Oct. 19. That's up from an $852 billion valuation in March. The talks are still ongoing, though, so nothing's closed.
For chip investors, the bigger number might be what OpenAI has already lined up. In 2025, it announced plans for 26 gigawatts of computing capacity with Nvidia (NASDAQ:NVDA), Advanced Micro Devices (NASDAQ:AMD), and Broadcom (NASDAQ:AVGO). By comparison, OpenAI is reportedly pitching investors on annualized revenue of around $50 billion.
In other words, new cash directly affects whether those plans get paid for. And each of these chip stocks has a different amount riding on it.
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