OpenAI Aktie
WKN DE: OPAI01 / ISIN: NET0OPENAI01
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26.03.2026 04:05:00
OpenAI Just Became Broadcom's Newest Chip Customer. Here's Why That's a Massive Deal for 2026.
For the past few years, Nvidia has dominated the artificial intelligence (AI) hardware market. Its graphics processing units (GPUs) have transformed it into the single most valuable company in the world by market cap. But that's changing.Several companies involved in the software side of the AI industry are working to develop their own hardware, so they're not reliant on Nvidia.Alphabet, Google's parent company, is the most prominent example. Its tensor processing unit (TPU) is a direct competitor to Nvidia's GPU for certain AI applications.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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