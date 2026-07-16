OpenAI Aktie
WKN DE: OPAI01 / ISIN: NET0OPENAI01
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17.07.2026 00:06:00
Openai kann nicht als Unionsmarke registriert werden
Der Begriff OPENAI ist zu allgemein beschreibend. Daher kann er für relevante Bereiche nicht als EU-Wortmarke registriert werden. Eine Chance gibt es aber noch.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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