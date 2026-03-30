Anthropic Aktie
WKN DE: ANTHRO / ISIN: NETANTHRO000
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30.03.2026 18:54:41
OpenAI Kills Sora, Guarantees PE Firms 17.5% Returns As Anthropic Eats Its Enterprise Lunch
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