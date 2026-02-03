OpenAI Aktie
WKN DE: OPAI01 / ISIN: NET0OPENAI01
|
03.02.2026 14:50:00
OpenAI mag Nvidias Inferenz-Beschleuniger angeblich nicht
Nvidia-Chef Jensen Huang mag OpenAIs Geschäftsstrategie angeblich nicht. OpenAI soll nach Alternativen suchen. Nvidias Aktie rutscht.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
