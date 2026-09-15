OpenAI Aktie
WKN DE: OPAI01 / ISIN: NET0OPENAI01
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16.09.2026 01:56:53
OpenAI mulls funding round at US$1.2 trillion valuation ahead of IPO, FT reports
A funding round in March had led to the company being valued at US$852 billionWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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