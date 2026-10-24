OpenAI Aktie
WKN DE: OPAI01 / ISIN: NET0OPENAI01
|
24.10.2026 07:38:24
OpenAI Nears $1.25 Trillion Valuation. What That Tells Investors Ahead of a Potential 2027 IPO.
While rival Anthropic is preparing to go public as soon as November, OpenAI is on the verge of closing another funding round.
The ChatGPT parent is about to raise $30 billion at a valuation of $1.25 trillion with investors from the United Arab Emirates and Coatue, an investment firm, leading the round.
Discussions of a new funding round began in September when OpenAI was approached by investors.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu OpenAI
Analysen zu OpenAI
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht letztlich wenig bewegt ins Wochenende -- DAX beendet Freitagshandel tiefer -- US-Börsen schließen im Minus -- Asiens Börsen schließen uneins
Der heimische Aktienmarkt beendete die Handelswoche nur wenig verändert. Der deutsche Aktienmarkt bewegte sich vor dem Wochenende im Minus. Die Wall Street zeigte sich tiefer. An den Börsen in Fernost ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen.