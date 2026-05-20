OpenAI Aktie
WKN DE: OPAI01 / ISIN: NET0OPENAI01
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20.05.2026 05:30:00
OpenAI picks Singapore for first Applied AI Lab outside US in S$300 million push to tap ‘incredible talent here’
It will create 200 jobs and expand access to AI tools and expertise, and help education sector on capability-buildingWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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