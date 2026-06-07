OpenAI Aktie
WKN DE: OPAI01 / ISIN: NET0OPENAI01
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07.06.2026 09:19:13
OpenAI plans ChatGPT ‘superapp’ overhaul ahead of listing, reports FT
Overhaul will give greater prominence and resources to OpenAI’s coding product Codex and is set to roll out in the coming weeksWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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