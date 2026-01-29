OpenAI Aktie
WKN DE: OPAI01 / ISIN: NET0OPENAI01
|
29.01.2026 12:30:00
OpenAI plant angeblich soziales Netzwerk mit biometrischer Bot-Erkennung
OpenAI plant angeblich ein eigenes soziales Netzwerk, das Bots mithilfe biometrischer Verfahren fernhalten soll. Dies wirft jedoch Datenschutzfragen auf.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
