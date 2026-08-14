OpenAI Aktie
WKN DE: OPAI01 / ISIN: NET0OPENAI01
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14.08.2026 13:55:00
OpenAI plant neues Büro in Berlin - KI-Ausbau in Deutschland
OpenAI möchte mit einem neuen Berliner Büro in Deutschland richtig durchstarten. Was Firmenchef Altman über deutsche KI-Pläne und Datenschutz sagt.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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