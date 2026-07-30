Apple Aktie
WKN: 865985 / ISIN: US0378331005
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30.07.2026 11:51:00
OpenAI-Präsident zur Apple-Klage: „Wir sind selbst innovativ genug“
In einem Interview hat sich Greg Brockman einige Anmerkungen zum laufenden Verfahren Apples entlocken lassen. Der KI-Konzern gibt sich betont gelassen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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