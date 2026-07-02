OpenAI Aktie
WKN DE: OPAI01 / ISIN: NET0OPENAI01
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02.07.2026 06:58:30
OpenAI proposes handing Trump administration 5% stake, FT reports, amid growing US scrutiny of AI firms
The move follows growing public backlash in the US over AI’s potential to cause economic upheaval, including layoffsWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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Nachrichten zu OpenAI
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02.07.26
|OpenAI soll Fünf-Prozent-Beteiligung für US-Regierung vorgeschlagen haben (dpa-AFX)
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02.07.26
|FirstFT: OpenAI proposes US government stake (Financial Times)
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02.07.26