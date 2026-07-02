OpenAI Aktie

OpenAI für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: OPAI01 / ISIN: NET0OPENAI01

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02.07.2026 06:58:30

OpenAI proposes handing Trump administration 5% stake, FT reports, amid growing US scrutiny of AI firms

The move follows growing public backlash in the US over AI’s potential to cause economic upheaval, including layoffsWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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