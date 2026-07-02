OpenAI Aktie
WKN DE: OPAI01 / ISIN: NET0OPENAI01
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02.07.2026 06:00:23
OpenAI proposes handing Trump administration 5% stake
Sam Altman’s start-up in early talks for a public ownership deal as political pressure risesWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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