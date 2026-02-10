OpenAI Aktie
WKN DE: OPAI01 / ISIN: NET0OPENAI01
|
10.02.2026 09:23:00
OpenAI Realtime API bietet günstigeres Mini-Modell für Echtzeitkommunikation
Das öffentliche Release verbessert Audio, Sprache, Debugging und die Developer Experience. Daneben lässt sich eine kostengünstigere Mini-Variante nutzen. Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
