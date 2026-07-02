OpenAI Aktie
WKN DE: OPAI01 / ISIN: NET0OPENAI01
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02.07.2026 10:49:00
OpenAI reportedly considers handing 5% stake to the government. Here’s why the AI lab would consider that move.
Bringing the government on board as an equity partner may serve to dilute some of the criticism of the AI industry that has developed momentum in recent months.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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