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03.05.2026 13:23:00

OpenAI Reportedly Missed Revenue and User Targets -- These 2 Stocks Could Be Big Winners

Few companies exert a bigger influence on the artificial intelligence (AI) industry than OpenAI. The AI lab is at the forefront of developing large language models with its GPT models, and it's planning to spend hundreds of billions of dollars on computing capacity to train those models and serve its user base.But that spending plan now has a huge question mark after a report surfaced that the company missed its internal benchmarks on both revenue and user growth at the end of 2025. Chief financial officer Sarah Friar has reportedly expressed concerns about being able to afford its current contracts for computing resources if revenue doesn't pick up. That report weighed heavily on OpenAI's biggest cloud infrastructure partners as well as semiconductor stocks.But not every company in the AI ecosystem will see OpenAI's shortfall as bad news. Two companies in particular could be big winners as a result: Alphabet (NASDAQ: GOOG) (NASDAQ: GOOGL) and Amazon (NASDAQ: AMZN).Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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