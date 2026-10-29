OpenAI Aktie
WKN DE: OPAI01 / ISIN: NET0OPENAI01
|
29.10.2026 01:37:01
OpenAI Reportedly Plans to Buy Google's AI Chips. Should You Sell Nvidia Stock?
OpenAI plans to buy Google's artificial intelligence (AI) chips, The Information reported on Tuesday, Oct. 27, citing someone familiar with the matter. Reuters, which carried the report, said no financial terms or other details were disclosed. OpenAI declined to comment.
That looks like bad news for Nvidia (NASDAQ:NVDA). OpenAI is one of the largest buyers of Nvidia's graphics processing units (GPUs), and Alphabet's (NASDAQ:GOOGL)(NASDAQ:GOOG) Google builds the best-known alternative, its tensor processing units (TPUs).
Yet the stock hardly moved. Nvidia shares were little changed on Wednesday morning as of this writing, around $218. Tuesday's close of $217.94 had already put them about 9% off their Oct. 6 record of $239.24.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu OpenAI
Analysen zu OpenAI
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|NVIDIA Corp.
|185,92
|-1,41%