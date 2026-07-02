OpenAI Aktie
WKN DE: OPAI01 / ISIN: NET0OPENAI01
|
02.07.2026 09:48:00
OpenAI schlägt angeblich 5-Prozent-Beteiligung des US-Staats vor
OpenAI will den US-Staat laut einem Bericht am KI-Boom beteiligen und schlägt dafür ein Fondsmodell vor, das auch andere große KI-Anbieter einbeziehen soll.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!