OpenAI Aktie
WKN DE: OPAI01 / ISIN: NET0OPENAI01
|
27.02.2026 14:58:25
OpenAI secures up to $110bn in record funding deal
Sam Altman’s $730bn start-up restocks its war chest for battle with Anthropic and GoogleWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!