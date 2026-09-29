OpenAI Aktie
WKN DE: OPAI01 / ISIN: NET0OPENAI01
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29.09.2026 03:23:26
OpenAI shelves release of new AI model that can evade human oversight amid safety concerns
GPT-6.1 Astra is said to show higher levels of deception than its predecessor in internal testingWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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