OpenAI Aktie
WKN DE: OPAI01 / ISIN: NET0OPENAI01
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25.03.2026 16:06:00
OpenAI stellt Sora ein: Das Ende von immer weiter und größer
Das Ende von Sora markiert den Strategiewechsel von OpenAI. Jetzt sollen Entwickler und Unternehmen für Einnahmen sorgen, analysiert Eva-Maria Weiß.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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