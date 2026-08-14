OpenAI Aktie
WKN DE: OPAI01 / ISIN: NET0OPENAI01
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14.08.2026 10:41:51
OpenAI steps up Singapore footprint, in talks to lease 100,000 sq ft in Shaw Tower
Rival Anthropic has leased about 100 desks within The Executive Centre facility at Ocean Financial CentreWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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