OpenAI Aktie
WKN DE: OPAI01 / ISIN: NET0OPENAI01
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09.06.2026 14:27:52
OpenAI Tests Investor Appetite for Yet Another Giant I.P.O.
Some analysts are wondering whether the market can absorb the artificial intelligence giant’s planned stock offering — along with those of SpaceX and Anthropic.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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