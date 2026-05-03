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WKN DE: 931020 / ISIN: US7135693098

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03.05.2026 19:02:00

OpenAI trackt in den USA per Cookies für personalisierte Werbung

ChatGPT und andere Dienste teilen jetzt die Daten von US-Nutzern mit Werbetreibenden. Auch für mehr Werbung in den eigenen Apps.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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