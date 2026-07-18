OpenAI Aktie
WKN DE: OPAI01 / ISIN: NET0OPENAI01
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18.07.2026 17:18:00
OpenAI-Überläufer: Apple nimmt weitere Ex-Beschäftigte ins Visier
Mehrere Dutzend ehemalige Apple-Beschäftigte sollen Geschäftsgeheimnisse an OpenAI weitergegeben haben. Sie bekamen Post von Apple. Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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