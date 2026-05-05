OpenAI Aktie
WKN DE: OPAI01 / ISIN: NET0OPENAI01
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05.05.2026 05:15:00
OpenAI und Anthropic gründen milliardenschwere Joint Ventures
Für den Vertrieb von KI-Tools an Unternehmen verbünden sich OpenAI und Anthropic mit finanzstarken Private-Equity-Firmen und sammeln sie viel Geld ein.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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