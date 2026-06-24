KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
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24.06.2026 22:07:00
OpenAI und Broadcom kündigen neuen KI-Chip Jalapeño an
OpenAI braucht für seinen Börsengang optimistische Stimmung. Da kommt eine Kooperation mit Broadcom gerade recht.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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