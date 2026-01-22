OpenAI Aktie
WKN DE: OPAI01 / ISIN: NET0OPENAI01
|
22.01.2026 15:42:00
OpenAI und Gates Foundation: KI für den afrikanischen Gesundheitssektor
OpenAI und die Stiftung von Bill Gates wollen 50 Millionen US-Dollar investieren, um die medizinische Versorgung in Afrika mittels KI zu verbessern.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
