OpenAI Aktie
WKN DE: OPAI01 / ISIN: NET0OPENAI01
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02.06.2026 11:21:00
OpenAI unter Druck: Klage wegen angeblicher Sicherheitsrisiken
Der US-Bundesstaat Florida betritt juristisches Neuland mit einer Klage gegen die KI-Firma OpenAI. Er wirft ihr vor, ChatGPT-Nutzern Sicherheit zu versprechen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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