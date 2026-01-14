OpenAI Aktie
WKN DE: OPAI01 / ISIN: NET0OPENAI01
|
14.01.2026 09:44:00
OpenAI vor dem Börsengang: Der teuerste Traum der Tech-Geschichte?
Das vielleicht größte IPO der Tech-Historie wirft seine Schatten voraus, wie ein Aktienpool von OpenAI zeigt. Doch das dürfte kein Spaziergang werden.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!