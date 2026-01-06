OpenAI Aktie
WKN DE: OPAI01 / ISIN: NET0OPENAI01
|
06.01.2026 08:10:00
OpenAI wirbt mit ChatGPT als Navigator für die Gesundheit
OpenAI inszeniert ChatGPT als Gesundheits-Tool mit Nährwertberechnung per Foto und Live-Coaching zum Workout beim Spaziergang.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
