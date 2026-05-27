Impact Holdings Aktie
WKN DE: A0RA7S / ISIN: GB00B3DFYL18
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27.05.2026 17:00:04
OpenAI’s foundation to spend $250mn on research into AI’s impact on economy
First indication of how group will deploy its cash after vowing in March to hand out $1bn over 12 monthsWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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