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WKN DE: A4230W / ISIN: KYG0118C1050
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04.09.2026 11:11:01
OpenAI's Greg Brockman Says He Thinks Astra Might Be AGI. Here's Why That Matters for the Whole AI Trade.
Artificial general intelligence, or AGI, has been discussed among AI experts for decades. The term was first used by Mark Avrum at a technology conference in 1997. The phrase entered the mainstream in 2007 with the publication of the book Artificial General Intelligence by AI researchers Ben Goertzel and Cassio Pennachin.What exactly is AGI? Goertzl and Pennachina describe it as "AI systems with a reasonable degree of self-understanding and autonomous self-control." That is, AI that has self-determination and the ability to make decisions on its own.AI investors have long been on the lookout for the advent of AGI. Why? According to AGI proponents, a firm that cracks the code of AGI would attain permanent competitive advantages. It could deploy AGI on its own systems, improving them at such a rapid and consistent pace that the competition could never catch up. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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