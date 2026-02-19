Opendoor Technologies Aktie

Opendoor Technologies

WKN DE: A2QHR0 / ISIN: US6837121036

Bilanz unter der Lupe 19.02.2026 22:14:48

Opendoor-Aktie beflügelt: Anleger reagieren erfreut auf Bilanz des Immobilien-Plattformer

Opendoor-Aktie beflügelt: Anleger reagieren erfreut auf Bilanz des Immobilien-Plattformer

Opendoor Technologies hat die Bilanz für das vierte Quartal sowie das gesamte Geschäftsjahr 2025 präsentiert. So fielen die Ergebnisse bei Umsatz und EPS für den iBuyer aus.

Beim Immobilien-Spezialisten Opendoor Technologies standen im vierten Quartal 2025 die Zeichen auf Verlustbegrenzung. Während Analysten im Vorfeld im Schnitt mit einem Minus von 0,115 US-Dollar je Aktie gerechnet hatten, belief sich der tatsächliche Fehlbetrag im Berichtsquartal auf 1,26 US-Dollar je Anteilsschein. Damit hat das Unternehmen das Ergebnis im Vergleich zum Vorjahreszeitraum (-0,160 US-Dollar je Aktie) verschlechtert.

Auf der Umsatzseite verbuchte der iBuyer im abgelaufenen Jahresviertel Erlöse in Höhe von 736 Millionen US-Dollar. Im Vorfeld hatten die Experten bereits mit einem deutlichen Rückgang gerechnet und die Prognose im Mittel auf 594,1 Millionen US-Dollar taxiert - was einem Minus von 45,20 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert von 1,08 Milliarden US-Dollar entsprochen hätte. Tatsächlich fiel der Umsatzrückgang nun niedriger aus.

Betrachtet man das gesamte Geschäftsjahr 2025, so generierte Opendoor einen Gesamtumsatz von 4,371 Milliarden US-Dollar. Hier lag die durchschnittliche Markterwartung von 8 Analysten bei 4,23 Milliarden US-Dollar, nachdem im vorangegangenen Fiskaljahr noch 5,15 Milliarden US-Dollar umgesetzt worden waren. Beim Ergebnis je Aktie (EPS) landete das Unternehmen im Gesamtjahr bei einem Minus von 1,70 US-Dollar - die Prognosen hatten hier im Schnitt bei -0,396 US-Dollar gelegen (Vorjahr: -0,560 US-Dollar).

Nach Bekanntgabe der Ergebnisse zeigt sich die Opendoor-Aktie im nachbörslichen NASDAQ-Handel 11,18 Prozent im Plus bei 5,17 US-Dollar.

Redaktion finanzen.at

Rally vorbei? Opendoor-Aktie leidet unter Führungswechsel und Personalabbau

Bildquelle: Around the World Photos / Shutterstock.com

Nachrichten zu Opendoor Technologies Inc

Analysen zu Opendoor Technologies Inc


Aktien in diesem Artikel

Opendoor Technologies Inc 3,98 2,76% Opendoor Technologies Inc

