Opendoor Technologies Aktie
WKN DE: A2QHR0 / ISIN: US6837121036
|Bilanz unter der Lupe
|
19.02.2026
Opendoor-Aktie beflügelt: Anleger reagieren erfreut auf Bilanz des Immobilien-Plattformer
Auf der Umsatzseite verbuchte der iBuyer im abgelaufenen Jahresviertel Erlöse in Höhe von 736 Millionen US-Dollar. Im Vorfeld hatten die Experten bereits mit einem deutlichen Rückgang gerechnet und die Prognose im Mittel auf 594,1 Millionen US-Dollar taxiert - was einem Minus von 45,20 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert von 1,08 Milliarden US-Dollar entsprochen hätte. Tatsächlich fiel der Umsatzrückgang nun niedriger aus.
Betrachtet man das gesamte Geschäftsjahr 2025, so generierte Opendoor einen Gesamtumsatz von 4,371 Milliarden US-Dollar. Hier lag die durchschnittliche Markterwartung von 8 Analysten bei 4,23 Milliarden US-Dollar, nachdem im vorangegangenen Fiskaljahr noch 5,15 Milliarden US-Dollar umgesetzt worden waren. Beim Ergebnis je Aktie (EPS) landete das Unternehmen im Gesamtjahr bei einem Minus von 1,70 US-Dollar - die Prognosen hatten hier im Schnitt bei -0,396 US-Dollar gelegen (Vorjahr: -0,560 US-Dollar).
Nach Bekanntgabe der Ergebnisse zeigt sich die Opendoor-Aktie im nachbörslichen NASDAQ-Handel 11,18 Prozent im Plus bei 5,17 US-Dollar.
