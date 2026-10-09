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WKN DE: A11312 / ISIN: US8872281048

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09.10.2026 18:07:00

Opendoor Has Lost a Half of Its Value in 2026. Is It Time to Buy?

Like many housing-related stocks amid rising interest rates and a chilly real estate market, Opendoor Technologies (NASDAQ: OPEN) has been a broken home in 2026. Shares of the home flipper have plummeted 61% this year, down a brutal 94% from their peak coming out of the pandemic a little more than five years ago.

Opendoor is the country's largest iBuyer, offering homeowners the ability to sell their homes instantly at a market-discounted price. Opendoor's goal is to make any cost-effective repairs and remodel to sell the home at a premium.

Image source: Getty Images.

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