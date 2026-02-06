Opendoor Technologies Aktie

WKN DE: A2QHR0 / ISIN: US6837121036

06.02.2026 22:46:00

Opendoor Technologies: Disruptive Real Estate Stock or Value Trap?​

Opendoor Technologies (NASDAQ: OPEN) made waves in the stock market last year with some incredibly volatile moves. Despite some big pullbacks, the company's share price is still up more than 260% over the last 12 months of trading. On the other hand, the stock is also down 52% from its 52-week high. Opendoor is aiming to carry out a major turnaround strategy and energize its iBuyer real estate business, but some big questions remains about whether the comeback play will pan out. Does Opendoor have what it takes to disrupt the real estate industry, or is the stock just another value trap?Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Nachrichten zu Opendoor Technologies Inc

Analysen zu Opendoor Technologies Inc

07.02.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
07.02.26 KW 6: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
06.02.26 KW 6: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
02.02.26 Bitcoin, Ether & Co. im Januar 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
02.02.26 Januar 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat

Bitcoin und KI-Sorgen belasten nur kurzzeitig: Dow erstmals über 50.000 Punkten -- ATX und DAX gehen fester ins Wochenende -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische sowie der deutsche Markt notierten vor dem Wochenende höher. Der Dow erreichte ein Allzeithoch. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Freitag mehrheitlich schwächer.
