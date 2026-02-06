Opendoor Technologies Aktie
WKN DE: A2QHR0 / ISIN: US6837121036
|
06.02.2026 22:46:00
Opendoor Technologies: Disruptive Real Estate Stock or Value Trap?
Opendoor Technologies (NASDAQ: OPEN) made waves in the stock market last year with some incredibly volatile moves. Despite some big pullbacks, the company's share price is still up more than 260% over the last 12 months of trading. On the other hand, the stock is also down 52% from its 52-week high. Opendoor is aiming to carry out a major turnaround strategy and energize its iBuyer real estate business, but some big questions remains about whether the comeback play will pan out. Does Opendoor have what it takes to disrupt the real estate industry, or is the stock just another value trap?
Analysen zu Opendoor Technologies Inc
Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade
Aktien in diesem Artikel
|Opendoor Technologies Inc
|4,13
|3,59%
