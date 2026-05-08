Opendoor Technologies Aktie

Opendoor Technologies für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2QHR0 / ISIN: US6837121036

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Quartalsergebnisse 08.05.2026 17:09:00

Opendoor Technologies-Aktie gewinnt: Umsatz sinkt weniger stark als befürchtet

Opendoor Technologies-Aktie gewinnt: Umsatz sinkt weniger stark als befürchtet

Das zeitweise als Meme-Aktie gehandelte Unternehmen Opendoor Technologies hat Einblick in die Geschäftsergebnisse für das vergangene Quartal gewährt.

Opendoor Technologies hat seine Ergebnisse für das erste Quartal 2026 veröffentlicht und dabei einen Gewinnrückgang vermeldet. So lag das Ergebnis je Aktie im Berichtszeitraum bei -0,18 US-Dollar, nachdem Opendoor im Vorjahreszeitraum einen Verlust je Aktie von 0,12 US-Dollar gemeldet hatte. Die Analystenschätzungen hatten sich beim EPS nun im Vorfeld auf -0,094 US-Dollar belaufen.

Im Berichtszeitraum hat Opendoor Technologies außerdem 720 Millionen US-Dollar umgesetzt. Dies steht im Vergleich zu den 1,15 Milliarden US-Dollar, die im Vorjahresviertel erzielt wurden. Die Prognosen der Experten für das abgeschlossene Quartal hatten einen Umsatzeinbruch auf 666,0 Millionen US-Dollar vorhergesagt.

Die an der NASDAQ gelistete Opendoor Technologies-Aktie reagiert im Donnerstagshandel mit Verlusten in Höhe von 3,95 Prozent auf 5,11 US-Dollar.

Carolin Ludwig, Evelyn Schmal, Julia Walter, Benedict Kurschat, Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Opendoor,Around the World Photos / Shutterstock.com

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