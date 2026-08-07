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07.08.2026 06:31:29
Opendoor Technologies mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Opendoor Technologies hat am 04.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.
Der Verlust je Aktie wurde auf 0,17 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Opendoor Technologies ein Ergebnis je Aktie von -0,040 USD vermeldet.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Opendoor Technologies in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 43,65 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 883,0 Millionen USD im Vergleich zu 1,57 Milliarden USD im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
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