Opendoor Technologies Aktie
WKN DE: A2QHR0 / ISIN: US6837121036
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18.03.2026 17:00:00
Opendoor Technologies Stock Is Down 50%. Is It Finally Time to Buy?
Opendoor Technologies (NASDAQ: OPEN) experienced a hot run during mid- to late 2025. Shares in the real estate iBuyer zoomed from just over $0.50 per share to prices nearing $11 per share. However, in the more than six months since hitting this multi-year high, the stock has fallen by around 50%.Following this steady pullback, you may be wondering whether the stock has a shot at another incredible run. Unfortunately, what's missing this time is the key factor behind Opendoor's last gain in price.Moreover, given current market dynamics and the company's underlying near-term prospects, this housing stock may struggle to stay steady, much less surge to higher price levels.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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