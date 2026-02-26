Time Aktie
WKN DE: A11312 / ISIN: US8872281048
|
26.02.2026 06:41:00
Opendoor Turns a Corner, but the Stock Is Still Down 86%. Is Now the Time to Buy?
Opendoor Technologies (NASDAQ: OPEN) has earned a spot as a stock to watch since changing CEOs in September and launching a growth plan.In its first earnings report since implementing this new strategy, it demonstrated progress, and the stock jumped after earnings. However, it's still 86% off its all-time highs. Is this a spectacular buying opportunity?Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
