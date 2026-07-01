Here Aktie
WKN DE: HERE22 / ISIN: NET000HERE22
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01.07.2026 15:43:00
Opening a ‘Trump account’ for your children? Here is the risk you need to reckon with first.
The new accounts ban bonds and international stocks, forcing parents to bet their children’s financial future entirely on U.S. equities.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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