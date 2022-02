Opening Bell: Dow Jones nach starken Jobdaten im Minus; Amazon, Snap, Twitter, Shopify, Ford, Regeneron, Pinterest im Fokus

Weiter zum vollständigen Artikel bei "Der Aktionär"

An der Wall Street setzt sich die Achterbahnfahrt bei den Kursen am Freitag fort. Nachdem überraschend positive Q4-Zahlen bei Amazon noch für einen positiven Handelsbeginn gesprochen hatten, tendieren die führenden Indizes kurz vor Beginn der Präsenzbörse deutlicher im Minus. Überraschend robuste Daten vom US-Arbeitsmarkt rücken die übergeordneten Belastungsfaktoren - Inflations- und Zinsangst - wieder in den Mittelpunkt und treiben die Anleger an die Seitenlinie. Alle aktuellen Entwicklungen sehen Sie im Video.