Opening Bell: US-Börsen zum Wochenauftakt uneinheitlich; Netflix, Visa, Citrix, Beyond Meat, Intuitive Surgical im Fokus

Weiter zum vollständigen Artikel bei "Der Aktionär"

Der Wochenauftakt an der Wall Street wird uneinheitlich verlaufen, nachdem die Aktienmärkte in New York am Freitag im Rallymodus geendet hatten. Der Future auf den Dow Jones gibt leicht um 0,4 Prozent nach, der auf den Nasdaq steigt hingegen um 0,4 Prozent. Die Zinssorgen bleiben weiter ein Thema, aktuell fokussieren sich die Anleger jedoch auf die anstehenden Quartalszahlen. Zuletzt hatte Apple mit Rekorderlösen die Hoffnung geschürt, dass auch die anderen Big-Techs mit ihren Zahlen positiv überraschen können. Im Wochenverlauf werden unter anderem Meta (Facebook), AMD und Amazon ihre Bücher öffnen.Alle aktuellen Entwicklungen sehen Sie im Video.