KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
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12.06.2026 11:29:00
OpenSharing soll proprietäre Datensilos in der KI-Welt aufbrechen
Databricks übergibt OpenSharing an die Linux Foundation. Das Protokoll soll den Austausch von KI-Modellen, Agent-Skills und Daten standardisieren.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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