OpenSilver 2.2 shines on LightSwitch

Userware has released OpenSilver 2.2, an update to the company's open-source replacement for Microsoft's Silverlight rich internet application framework. This release lets legacy Visual Studio LightSwitch applications run on modern browsers via a compatibility pack.OpenSilver 2.2 and the LightSwitch Compatibility Pack were announced April 30. Developers can download OpenSilver 2.2 and sign up for a trial of LightSwitch Compatibility Pack. With the Userware updates, Lightswitch applications can be ported without rewriting them.