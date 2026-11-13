OpenWork gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

OpenWork veröffentlichte am 12.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS lag bei 9,94 JPY. Im letzten Jahr hatte OpenWork einen Gewinn von 11,90 JPY je Aktie eingefahren.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 40,75 Prozent auf 1,67 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,19 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at