OpenWork veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

OpenWork lud am 10.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Das EPS belief sich auf 18,14 JPY gegenüber 16,66 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 33,81 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1,21 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1,62 Milliarden JPY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at